Porzucona limuzyna we Wrocławiu. Właściciel poszukiwany

Mieszkańcy ulicy Zimowej we Wrocławiu zwrócili uwagę, że od wielu miesięcy na chodniku stoi nieużywana limuzyna - biały Lincoln Town Car. Poinformowali o tym straż miejską.

Właściciel ma pół roku

- W związku z tym, zgodnie z artykułem 50a prawo o ruchu drogowym, strażnicy wydali dyspozycję usunięcia pojazdu. Został on przez wyłonioną w przetargu firmę odholowany na parking. Tam przez pół roku będzie czekał na właściciela. Jeśli się zgłosi i doprowadzi go do stanu używalności, pozwolimy mu nim wyjechać. Jeżeli nikt się nie zgłosi, po tym czasie pojazd przejdzie na własność gminy Wrocław - tłumaczy Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej straży miejskiej.