Podjeżdża na hulajnodze, zrywa łańcuszki i ucieka. Szuka go policja. Nagranie

Czynności w sprawie kradzieży prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna. Doszło do nich w ubiegłym tygodniu na terenie działania dwóch komisariatów we Wrocławiu - Fabryczna oraz Krzyki.

Do tej pory do policjantów wpłynęły cztery zgłoszenia.

Podjeżdża na hulajnodze i zrywa łańcuszki

Podkomisarz Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu apeluje, żeby osoby mogące mieć informacje na temat tych zdarzeń lub rozpoznają mężczyznę, którego wizerunek został zarejestrowany przez kamery monitoringu, skontaktowały się z wrocławską policją, która gwarantuje anonimowość. - W ostatnim czasie na terenie działania dwóch komisariatów doszło do kradzieży, w taki sposób, że sprawca, poruszając się na hulajnodze, zrywał łańcuszki starszym kobietom. Funkcjonariusze prowadzą w tej sprawie szereg czynności i ustaleń, w tym także operacyjnych, które dotychczas nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy - informuje policjantka.

Policjanci opublikowali wizerunek mężczyzny, który dokonywał kradzieży. - W przypadku rozpoznania osoby, którą zarejestrował monitoring, prosimy o kontakt z dyżurnym KP Wrocław-Fabryczna pod numerem tel. 47 87 143 80 - zaapelowała podkomisarz Aleksandra Freus.