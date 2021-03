Nagrywał zatrzymanie Stachowiaka, był oskarżony o przemoc wobec policjantów. Sąd go prawomocnie uniewinnił

Mężczyzna, który nagrywał jak policjanci zatrzymują na wrocławskim Rynku Igora Stachowiaka, był oskarżony o to, że naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Jednego miał popchnąć w plecy, a drugiego odpychać. Wszystko po to - jak dowodziła prokuratura - by zmusić mundurowych do zaniechania przez nich wykonania czynności służbowych. Sąd miał inne zdanie i uniewinnił prawomocnie Patryka H.

Patryk H. - wraz z drugim mężczyzną - telefonami komórkowymi nagrali to, jak - 15 maja 2016 roku - wyglądała interwencja policjantów wobec Igora Stachowiaka. Mężczyźni nie kryli się z filmowaniem. Na bieżąco komentowali też poczynania funkcjonariuszy: - Ej! Wy mu musicie komendę wydać, Avengersy! Ej! Nie duś go jeden z drugim! - mówił jeden z mężczyzn, który później został nazwany przez policjantów "reporterem". Tuż po zatrzymaniu Stachowiaka nagrywający znaleźli się na celowniku mundurowych. Najpierw zostali namierzeni przez operatora monitoringu miejskiego, później - po informacji od dyżurnego policji - zatrzymani.

Prokuratura: naruszył nietykalność cielesną, chciał zmusić do zaniechania wykonania czynności

To właśnie podczas zatrzymania H. miał stawiać opór i dopuścić się naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Jednego z policjantów miał "popchnąć rękami w plecy", drugiego "odpychać dwoma rękami za mundur". W jednym i drugim przypadku - jak dowodziła prokuratura - miał naruszyć nietykalność cielesną funkcjonariuszy, by "zmusić ich do zaniechania prawnej czynności służbowej". Sam H. zatrzymanie relacjonował tak: - Zatrzymanie polegało na tym, że podeszli do mnie policjanci, zostałem pchnięty, skuty i zabrany do radiowozu. Nie miałem nawet jak zareagować. Nikt mnie nie zapytał, jak się nazywam, nie zostałem wylegitymowany.