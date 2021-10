Auto jechało slalomem. Pasażer wysiadł z autobusu i dokonał obywatelskiego zatrzymania

Przed autobusem komunikacji miejskiej we Wrocławiu samochód osobowy jechał slalomem. Jeden z pasażerów - w porozumieniu z kierującą autobusem - wysiadł z pojazdu, podbiegł do kierowcy i zabrał mu kluczyki. Na miejsce przyjechała policja. Okazało się, że mężczyzna miał ponad dwa i pół promila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w piątek, w okolicach ulicy Krakowskiej we Wrocławiu. Pani Katarzyna - kierująca autobusem linii 703 - nabrała podejrzeń widząc przed sobą samochód osobowy poruszający się slalomem - od prawej do lewej strony pasa.