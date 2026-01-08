90 tysięcy poszkodowanych, 32 miliony dolarów strat. Była pracownica policji wśród oskarżonych

Wrocław Źródło: Google Earth

Przygotowany przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu akt oskarżenia obejmuje jeden z wątków pobocznych sprawy oszustw prowadzonych przez zorganizowaną grupę przestępczą przy pomocy platform internetowych AdBlast i Business Club, które – jak podała rzeczniczka wrocławskiej prokuratury prokurator Anna Zimoląg - "funkcjonowały w modelu piramidy finansowej".

32 milionów dolarów i 90 tysięcy ofiar

Grupę mieli założyć i kierować nią Adam J. oraz Krzysztof Z., a jej członkowie mieli oszukać około 90 tys. osób, które zainwestowały łącznie nie mniej niż 32 mln dolarów amerykańskich w działalność platform internetowych AdBlast i Business Club - podała prok. Zimoląg.

"Po zatrzymaniu Adama J. oraz Krzysztofa Z. oraz ich tymczasowym aresztowaniu, celem działania założonej przez nich zorganizowanej grupy przestępczej stało się popełnienie przestępstwa utrudnienia postępowania karnego, co było połączone ze składaniem fałszywych zeznań" – przekazała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Za udział w grupie przestępczej oraz utrudnianie śledztwa odpowiedzą przed sądem Łukasz D. i jego matka Beata M.

Mężczyzna został oskarżony m.in. o pomoc w oszustwie, pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Z kolei jego matka, była cywilna pracowniczka sekretariatu Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu m.in. o utrudnianie postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. Według śledczych, kobieta miała przekazywać swojemu synowi informacje dotyczące opinii daktyloskopijnych oraz biologicznych zleconych na potrzeby śledztwa przez CBŚP.

