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Mężczyźni podejrzewani o pobicie Ukraińców we Wrocławiu zatrzymani

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Zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o pobicie Ukraińców we Wrocławiu
Para Ukraińców została pobita przez grupę mężczyzn we Wrocławiu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/MKierwinski
Policja we Wrocławiu zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w niedzielę na ulicy Okulickiego we Wrocławiu mieli brutalnie pobić obywateli Ukrainy. Poszkodowani to 20-letnia Anastazja i 21-letni Maksym.

"Brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław" - przekazał w serwisie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Zatrzymani mają 27 i 45 lat

Także wrocławska policja na swoim profilu na Facebooku przekazała, że w związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn - w wieku 27 lat i 45 lat. Jeden z nich próbował uciec z miasta.

"Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego skandalicznego zdarzenia i zatrzymać pozostałych sprawców" - napisano.

Poinformowano również, że w działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, policjanci pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komisariatu Policji Wrocław–Osiedle.

"Polscy funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby podejrzane o wczorajszy atak na obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Trzeci podejrzany jest poszukiwany" - przekazał konsulat Ukrainy we Wrocławiu, komentując wpis wrocławskiej policji. Wcześniej konsul generalny Ukrainy w tym mieście, Taras Tokarski, apelował do polskich organów ścigania o szybką odpowiedź na incydent.

Brutalne pobicie Ukraińców

Do zdarzenia doszło w niedzielę 26 lipca około godziny 18.30 na ulicy Okulickiego we Wrocławiu. Według relacji poszkodowanej kobiety wszystko zaczęło się w sklepie.

- W kolejkę wtrącił się pan. Stał z tyłu, potem ominął mnie w kolejce. Położyłam na kasie swoje zakupy i pani skasowała najpierw mnie, a później jego. Powiedziałam mu, że tak się nie robi i że jest kolejka. Później jego kolega zaczął mnie wyzywać - opowiedziała Anastazja i dodała, że wyzwiska dotyczyły jej narodowości.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak do pary, już po wyjściu ze sklepu, podbiega trzech mężczyzn.

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Pobicie Ukraińców we Wrocławiu
Źródło: Karina Kitsai 

Zaatakowali mężczyznę, a gdy jego partnerka próbowała mu pomóc, również została pobita. Otrzymała kilka ciosów w twarz i głowę. Napastnicy bili mężczyznę pięściami w głowę i po całym ciele, następnie został on przewrócony na ziemię, był bity i kopany. Po zakończeniu ataku sprawcy uciekli.

Jesteś świadkiem nękania? Tutaj znajdziesz wskazówki, jak zareagować skutecznie i bezpiecznie. W sytuacji zagrożenia zawsze dzwoń na numer 112.

Źródło: PAP
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Tagi:
PrzestępstwaMarcin KierwińskiPolicjaWrocławMSWiAHejtksenofobiaMowa nienawiściUkraina
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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