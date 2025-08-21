Autobus rozerwany na pół po kolizji z tramwajem

Wrocław (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Do poważnych utrudnień w ruchu doszło na ulicy Świeradowskiej we Wrocławiu. Doszło do kolizji tramwaju z autobusem - poinformowało przed południem biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jak widać na opublikowanych przez biuro prasowe zdjęciach, autobus przegubowy rozdzielił się na dwie części. Na szczęście w pojeździe nie było pasażerów.

- Z winy kierującego autobusem, który nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi, doszło do kolizji. Nikt nie ucierpiał w zdarzeniu - poinformowała p.o. aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.

W wyniku zdarzenia przejazd w rejonie osiedla Gaj został całkowicie zablokowany, a MPK wprowadziło zmiany w kursowaniu kilku linii.

Służby wciąż pracują na miejscu kolizji, jednak ze względu na lokalizację zdarzenia, ruch samochodowy w okolicy odbywa się bez większych zakłóceń.

