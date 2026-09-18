Na jednym kole przez centrum Wrocławia. Nagranie
Do zdarzenia doszło 12 września w nocy we Wrocławiu. Na nagraniu opublikowanym na profilu STOP CHAM widać grupę młodych osób poruszających się motocyklami lub rowerami elektrycznymi, które wykonywały akrobacje w trakcie jazdy po jednej z ulic miasta.
Film zarejestrowała kamera samochodowa. Widać na nim grupę osób zjeżdżających z ronda Reagana w kierunku mostu Grunwaldzkiego. Kilku z nich jedzie na jednym kole, wykonując akrobacje na jezdni. Na nagraniu widać również osobę, która z dużą prędkością porusza się po chodniku.
Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z policją. - Czekamy na informację, czy wpłynęło jakieś zawiadomienie - przekazała aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.
Źródło: tvn24.pl