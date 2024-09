Na Dolnym Śląsku działają dwa huby pomocy dla powodzian

Urząd marszałkowski uruchomił dwa huby pomocy dla osób poszkodowanych przez powódź. Miejsca zbiórek artykułów pierwszej potrzeby powstały we Wrocławiu i Wałbrzychu. - Oba te huby mają na celu nieść pomoc wszystkim tym osobom poszkodowanym wskutek powodzi, od Kotliny Jeleniogórskiej po Kotlinę Kłodzką - mówi rzecznik marszałka dolnośląskiego.

We Wrocławiu miejsce zbiórki mieści się w Dolnośląskim Centrum Druku 3D przy ul. Tynieckiej 2 . W Wałbrzychu zbiórka prowadzona jest na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Stacyjnej 12 . Dary można przekazywać też do siedziby urzędu przy ul. Walońskiej 3.

Hub we Wrocławiu jest czynny od godz. 7.00 do godz. 19.00, a w Wałbrzychu przez całą dobę. Osobne miejsca, do którego można przywozić dary, uruchomiły władze Wrocławia. Punkt zlokalizowany jest na stadionie miejskim przy al. Śląskiej 1.