Wrocław Pielęgniarz z zarzutem usiłowania zabójstwa pacjenta Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło na oddziale neurologii z pododdziałem udarowym szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu.

"18 sierpnia pracownicy szpitala ujawnili okoliczności wskazujące na podejrzenie popełnienia czynu zabronionego z udziałem jednego z nowo zatrudnionych pracowników szpitala wobec pacjenta oddziału neurologii z pododdziałem udarowym. O zdarzeniu niezwłocznie poinformowano policję. Osoba podejrzewana o dokonanie czynu została ujęta przez służbę ochrony obiektu na terenie szpitala" - przekazała nam dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka.

Dodano, że umowa z pracownikiem została natychmiast rozwiązana i złożono zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zarzuty i areszt

"W toku postępowania przedstawiono Piotrowi P. zarzut usiłowania zabójstwa" - poinformowała Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabryczna.

Ani szpital, ani prokuratura nie informują na razie o szczegółach zdarzenia

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.