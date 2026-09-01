Pielęgniarz z zarzutem usiłowania zabójstwa pacjenta
Do zdarzenia doszło na oddziale neurologii z pododdziałem udarowym szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu.
"18 sierpnia pracownicy szpitala ujawnili okoliczności wskazujące na podejrzenie popełnienia czynu zabronionego z udziałem jednego z nowo zatrudnionych pracowników szpitala wobec pacjenta oddziału neurologii z pododdziałem udarowym. O zdarzeniu niezwłocznie poinformowano policję. Osoba podejrzewana o dokonanie czynu została ujęta przez służbę ochrony obiektu na terenie szpitala" - przekazała nam dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka.
Dodano, że umowa z pracownikiem została natychmiast rozwiązana i złożono zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Zarzuty i areszt
"W toku postępowania przedstawiono Piotrowi P. zarzut usiłowania zabójstwa" - poinformowała Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabryczna.
Ani szpital, ani prokuratura nie informują na razie o szczegółach zdarzenia
Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.