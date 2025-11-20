Logo strona główna
Subskrybuj
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wrocław

Amstaff zaatakował ludzi i psa. Właściciel usłyszał zarzuty

Amstaff zaatakował ludzi i psa
Wrocław
Wrocławscy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę, którego pies rasy amstaff wydostał się z posesji i zaatakował spacerującą parę oraz ich owczarka niemieckiego. Właściciel usłyszał zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a o jego losie zdecyduje sąd.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 15 listopada na wrocławskim osiedlu Kowale. Owczarek niemiecki został pogryziony przez amstaffa w trakcie spaceru z opiekunami – kobietą i mężczyzną. Policja ustaliła personalia właściciela.

"Z uwagi na bardzo niebezpieczną sytuację oraz dużą agresję zwierzęcia, które zaatakowało zarówno owczarka niemieckiego należącego do spacerującej pary, jak i jego opiekunów, właściciel psa usłyszał zarzuty nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. przestępstwa z art. 160 Kodeksu karnego" - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Amstaff zaatakował ludzi i psa
Amstaff zaatakował ludzi i psa
Źródło: KMP we Wrocławiu

Zwierzę zostało odebrane właścicielowi i trafiło pod opiekę wrocławskiego TOZ schroniska dla bezdomnych zwierząt, gdzie pozostanie do czasu zakończenia obserwacji oraz wydania decyzji dotyczącej jego dalszych losów.

Spacerowali, gdy zaatakował ich pies. Pogryzł owczarka niemieckiego, ranił mężczyznę
Spacerowali, gdy zaatakował ich pies. Pogryzł owczarka niemieckiego, ranił mężczyznę

Pies wydostał się z posesji i zaatakował

Film ze zdarzenia opublikował portal "Gazety Wrocławskiej". Jak powiedział dziennikarzom opiekun zaatakowanego owczarka niemieckiego, agresywny pies biegał bez kagańca, bez obroży i smyczy. W pobliżu nie było też właściciela. - Pies leciał z nastawieniem na atak, wpadł na wały i od razu doszło do ataku. Gryzł naszego psa po gardle, uszach, po głowie. Próbowałem go odciągnąć, choć było ciężko cokolwiek zrobić. Trzymałem go za tylne łapy. Wymknął się i zaatakował drugi raz. Znowu złapałem go za łapy, żona uciekła w tym czasie z naszym psem do samochodu. Agresywny pies oddalił się dopiero po drugim ataku, podczas którego ugryzł mnie w stopę - relacjonował właściciel owczarka niemieckiego, pan Dariusz. Na nagraniu słychać pisk owczarka. Widać, jak zwierzę leży na grzbiecie i próbuje się bronić przed agresywnym czworonogiem.

Jak zachować się w takiej sytuacji?

Na nagraniu widać, jak pies zachowujący się agresywnie podbiega i rzuca się na owczarka trzymanego na smyczy przez właścicielkę. Kobieta próbuje odciągnąć swojego czworonoga, odciągając na boki i podnosząc wyżej jego głowę. Po chwili włącza się mężczyzna, próbuje złapać atakującego psa za korpus i za tylne łapy. Ostatecznie udaje się rozdzielić zwierzęta.

O zdarzenie i o to, czy właściciele zaatakowanego owczarka niemieckiego zachowali się odpowiednio, zapytaliśmy Annę Gadomską, behawiorystkę i psycholożkę zwierzęcą.

- Uważam, że to jest po prostu instynkt, że reagujemy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia naszego bądź naszych bliskich instynktownie. Ci państwo nie zachowali się źle, zrobili wszystko, żeby ratować swojego psa. Natomiast gdyby wtedy można było myśleć, a nie działać instynktownie, to najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu odciąć temu drugiemu psu dopływ powietrza, żeby stracił przytomność - ja wiem, że brzmi to przerażająco, ale nie chodzi o to, żeby go zabić, tylko żeby on puścił drugiego psa - skomentowała.

"O tym zapominamy", a "większości przypadków można uniknąć"
"O tym zapominamy", a "większości przypadków można uniknąć"

Polska

I wyjaśniła: - Chodzi o zaciśnięcie obroży, bądź złapanie rękoma za szyję, za krtań od przodu i odcięcie mu dopływu powietrza, bo inaczej, jeśli pies rzeczywiście ma intencję uszkodzenia bądź zabicia, to my nie jesteśmy w stanie mu nic powiedzieć, uratować tego drugiego psa, przetłumaczyć jakimkolwiek innym działaniem - laniem wodą, chwytaniem za tylne łapy - nie jesteśmy w stanie czegokolwiek zmienić. Szczęka tego psa zaciska się tak mocno, że nie ma szans, żeby on puścił.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl/ gazetawroclawska.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP we Wrocławiu

piesWrocław
