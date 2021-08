Rok szkolny za pasem. A we Wrocławiu 700 wakatów dla nauczycieli

Informację o brakach kadrowych przekazał nam Marcin Miedziński z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Urzędnik przyznaje, że sytuacja na rynku pracy jest trudna i przytacza główny jej powód - niskie zarobki. Nauczyciele przekwalifikowują się i idą po prostu tam, gdzie otrzymają większe wynagrodzenie, często zmieniając nie tylko szkołę, ale i zawód.

- Część nauczycieli na pewno odchodzi na emeryturę. Część nauczycieli rezygnuje w ogóle z zawodu dlatego, że znajdują sobie lepiej płatną pracę. Przede wszystkim nauczyciele informatyki, matematyki, czy nauczyciele języków obcych. Taki trend widzimy już od kilku lat, kiedy na przykład zostały zlikwidowane gimnazja. Wielu nauczycieli nie chciało wrócić do szkół podstawowych do pracy i wolało szukać tej pracy poza oświatą - mówi Chodubska.

Podwyżki niezbędne?

Magistrat jak i same szkoły próbują doraźnych środków. - Rozwiązaniem na już są nadgodziny dla nauczycieli. Dyrektorzy wysyłają też nauczycieli na studia podyplomowe, co pozwala im prowadzić więcej przedmiotów. Dyrektorzy szkół są świadomi braków, pomagają sobie nawzajem, nie ma "podkupywania" sobie nauczycieli - zapewnia Marcin Miedziński z UM we Wrocławiu.