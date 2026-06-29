Wrocław Zabiła nożem partnera. Twierdzi, że się broniła Oprac. Svitlana Kucherenko |

NIK alarmuje w sprawie niesprawnego systemu ochrony przed przemocą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do tragedii doszło 22 czerwca na wrocławskich Partynicach. W mieszkaniu znajomych przebywała para. To tam, według ustaleń śledczych, 33-letnia Elwira L. zabiła swojego 29-letniego partnera.

- Zadała mu szereg ciosów nożem, powodując liczne rany kłute oraz cięte na klatce piersiowej, plecach, twarzy oraz kamieniu, co doprowadziło do śmierci pokrzywdzonego - informuje tvn24.pl Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto. - Nie przyznała do popełnienia zarzucanego czynu. Twierdzi, że działała w obronie koniecznej - dodaje.

Prokuratura przesłuchała świadków oraz zgromadziła materiał dowodowy. Jak podkreślają śledczy, zgromadzone dowody przeczą wersji wydarzeń przedstawionej przez podejrzaną.

Kobieta trafiła do aresztu

Elwira L. usłyszała zarzut z art. 148 § 1 Kodeksu Karnego, dotyczący zabójstwa. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 33-latki tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku.

Elwirze L. grozi od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

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