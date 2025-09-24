Logo strona główna
Wrocław

18-latek zaatakował ratowników w karetce

Atak na ratownika medycznego
Wrocław
Źródło: Google Earth
18-latek zaatakował w karetce ratowników, którzy udzielali mu pomocy. Na miejsce wezwano policję, a agresywny pacjent został zatrzymany. Trwają jego badania w szpitalu. Za napaść na ratowników może mu grozić nawet 10 lat więzienia.

Do niebezpiecznego incydentu doszło we wtorek, 23 września, wieczorem na ulicy Trawowej we Wrocławiu. Około godziny 18:30 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące napaści na ratowników medycznych.

- Ratownicy medyczni zostali zadysponowani do 18-latka. Gdy mężczyzna był w karetce zaatakował ratowników medycznych, którzy udzielali mu pomocy. Jednego ratownika uderzył w twarz. Więcej szczegółów nie znam. Obrażenia nie były na tyle poważne, aby ci ratownicy byli hospitalizowani - poinformowała aspirant sztabowa Anna Nicer z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Napaść na ratowników we Wrocławiu

Na miejsce wezwano policjantów. Sprawca został zatrzymany i przewieziony do szpitala, gdzie obecnie przechodzi badania.

Na ten moment nie wiadomo, czy 18-latek był pod wpływem środków odurzających ani co było powodem jego agresywnego zachowania. Policja prowadzi czynności wyjaśniające.

- W zależności od kwalifikacji czynu, sprawcy może grozić nawet 10 lat pozbawienia wolności - dodaje policjantka.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

WrocławRatownicy medyczniPolicja
