Wrocław Zamaskowany i z siekierą zaatakował małżeństwo Oprac. Svitlana Kucherenko |

Z siekierą i kolczastym narzędziem zaatakował małżeństwo Źródło wideo: KPP w Wołowie Źródło zdj. gł.: KPP w Wołowie

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Do zdarzenia doszło w piątek we wczesnych godzinach porannych na terenie powiatu wołowskiego. Policja otrzymała zgłoszenie o zamaskowanym mężczyźnie, który miał grozić małżeństwu niebezpiecznymi przedmiotami.

"Jak wynikało ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, sprawca zasłonił twarz chustą, a w rękach trzymał siekierę oraz stalowe narzędzie zakończone kolcami. W pierwszej kolejności zażądał od małżeństwa wydania pieniędzy. Następnie, grożąc pokrzywdzonym pozbawieniem życia i zdrowia, zabrał należące do nich papierosy, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia" - informuje policja w Wołowie.

Mimo groźnej sytuacji małżeństwo nie odniosło obrażeń.

Ukrywał się na działkach

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci ustalili, kto może mieć związek ze zdarzeniem, a następnie dotarli do miejsca jego ukrywania się. Mężczyzna został odnaleziony na terenie ogródków działkowych, gdzie próbował się schować.

Zamaskowany napastnik zaatakował małżeństwo Źródło zdjęcia: KPP w Wołowie

Zebrane dowody trafiły do prokuratury. Po przeprowadzeniu czynności z udziałem podejrzanego prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o umieszczeniu 20-latka w areszcie na trzy miesiące.