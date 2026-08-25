Zamaskowany i z siekierą zaatakował małżeństwo
Do zdarzenia doszło w piątek we wczesnych godzinach porannych na terenie powiatu wołowskiego. Policja otrzymała zgłoszenie o zamaskowanym mężczyźnie, który miał grozić małżeństwu niebezpiecznymi przedmiotami.
"Jak wynikało ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, sprawca zasłonił twarz chustą, a w rękach trzymał siekierę oraz stalowe narzędzie zakończone kolcami. W pierwszej kolejności zażądał od małżeństwa wydania pieniędzy. Następnie, grożąc pokrzywdzonym pozbawieniem życia i zdrowia, zabrał należące do nich papierosy, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia" - informuje policja w Wołowie.
Mimo groźnej sytuacji małżeństwo nie odniosło obrażeń.
Ukrywał się na działkach
Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci ustalili, kto może mieć związek ze zdarzeniem, a następnie dotarli do miejsca jego ukrywania się. Mężczyzna został odnaleziony na terenie ogródków działkowych, gdzie próbował się schować.
Zebrane dowody trafiły do prokuratury. Po przeprowadzeniu czynności z udziałem podejrzanego prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o umieszczeniu 20-latka w areszcie na trzy miesiące.