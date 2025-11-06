Władysław Frasyniuk uniewinniony w procesie o znieważenie żołnierzy

Władysław Frasyniuk miał znieważyć żołnierzy. Sąd warunkowo umorzył sprawę (materiał archiwalny z 4 sierpnia 2022 roku) Źródło: TVN24

Orzeczenie zapadło w procesie apelacyjnym przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Jest już prawomocne.

Proces toczył się z wyłączeniem jawności.

Był oskarżony o znieważenie żołnierzy

Władysław Frasyniuk został oskarżony o użycie pod adresem żołnierzy ochraniających granicę państwową sformułowań "znieważających i poniżających ich w opinii publicznej oraz narażających na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia służby". Chodzi o wypowiedź dotyczącą funkcjonariuszy zabezpieczających polsko-białoruską granicę, która w sierpniu 2021 roku padła na antenie TVN24.

- Słowo "żołnierz" jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi - powiedział wówczas Frasyniuk.

W pierwszej instancji Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uznał, że Frasyniuk naruszył godność i dobre imię żołnierzy. Skazał go za ten występek (art. 216 par. 2 kk) na 15 tysięcy złotych grzywny.

To drugi proces w tej sprawie. W pierwszym, w sierpniu 2022 r., sąd warunkowo umorzył sprawę na rok próby. Frasyniuk miał też zapłacić 3 tysiące złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W apelacji sąd uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Teraz Władysław Frasyniuk został uniewinniony.

