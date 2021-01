"Mega punkt szczepień". W Wałbrzychu zaadaptowali Starą Kopalnię

Docelowo nawet 250 osób dziennie ma być szczepionych w zrewitalizowanych przestrzeniach Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Tamtejszy magistrat stworzył sporych rozmiarów punkt, w którym już od poniedziałku szczepienia rozpoczną osoby po 70. roku życia. Prezydent miasta Roman Szełemej - kardiolog i internista - wziął jeden dzień wolnego w urzędzie i sam będzie kwalifikował pacjentów do szczepień.

Prezydent ramię w ramię z lekarzami

Według zapowiedzi urzędu miasta, w Starej Kopalni będzie można szczepić 250 osób dziennie. Szczepienia mają odbywać się od 7 do 20, przez siedem dni w tygodniu. Na początku - jak mówił Szełemej - na potrzeby szczepień zostanie zaadoptowana jedna z hal, później zaś kolejna. Organizatorzy punktu wprowadzili też szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Na początku, na pięciu stanowiskach personel będzie kwalifikował pacjentów do szczepień - trzeba będzie wypełnić kwestionariusz, który pomoże wytypować ewentualne przeciwwskazania. W poniedziałek jedną z tych osób będzie sam prezydent Wałbrzycha, który specjalnie na tę okazję wziął dzień wolny w urzędzie.

Kolejny krok to konsultacja z lekarzem, po czym pacjent przechodzi już do jednego z pięciu punktów szczepień. Cała trasa jest wyraźnie oznaczona. Między stanowiskami jest też miejsce do chwili odpoczynku.