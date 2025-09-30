"27 fikcyjnych faktur na 850 tysięcy zł". 47-latek zatrzymany

Kolejne zatrzymanie w sprawie fikcyjnych faktur VAT Źródło: KMP w Wałbrzychu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Śledztwo dotyczące wystawiania fikcyjnych faktur VAT prowadzone jest przez policjantów z Wałbrzycha i funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Po czerwcowej akcji, w której zatrzymano pięciu mężczyzn, służby zatrzymały kolejną osobę.

"Do kolejnego zatrzymania doszło w zeszłym tygodniu na terenie Wołomina. Mundurowi ustalili, że 47-letni mieszkaniec powiatu warszawskiego w okresie od czerwca do października 2024 roku wystawił 27 fikcyjnych faktur na łączną kwotę ponad 850 tysięcy złotych, oszukując w ten sposób Skarb Państwa na ponad 160 tysięcy złotych" - informuje Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu.

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego policjanci znaleźli nie tylko dokumentację księgową i sprzęt elektroniczny, ale także narkotyki — marihuanę oraz klefedron.

Fikcyjne faktury, narkotyki i gotówka Źródło: KMP w Wałbrzychu

Policjanci znaleźli również telefony komórkowe oraz ponad 54 tysiące złotych w różnych walutach. Środki te zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar finansowych oraz naprawienia szkody wyrządzonej Skarbowi Państwa.

Zarzuty i policyjny dozór

"Zatrzymany 47-latek trafił do policyjnej celi i ostatecznie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszał zarzuty podrabiania faktur, oszustwa podatkowego i naruszenia procedury rachunkowej" - dodaje policja.

Za przestępstwa, których się dopuścił, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i poręczenia majątkowego w kwocie 30 tysięcy złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Dowiedz się więcej: TVN24 HD. Oglądaj na żywo