16-latek zaprosił 13-latka na przejażdżkę autem. Uderzyli w słup

Nie wiadomo, w jaki sposób 16-latek zdobył kluczyki do opla. Doprowadził do wypadku, w którym poważnie ranny został 13-letni pasażer. Sprawę bada policja z Wałbrzyca (województwo dolnośląskie).

Do wypadku doszło w sobotę na ulicy Daszyńskiego w Wałbrzychu. - W wyniku niedostosowania prędkości jazdy do panujących na drodze warunków kierujący wpadł w poślizg, wypadł z drogi i uderzył bokiem pojazdu w betonowy słup - informuje Marcin Świeży z policji w Wałbrzychu.