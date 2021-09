Szukają mikroorganizmów, które "zjedzą" plastik. Projekt naukowców z Wrocławia ma pomóc planecie

Pomysł naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu może być ratunkiem dla środowiska przepełnionego plastikiem - informuje uczelnia. Badacze chcą odnaleźć mikroorganizmy, które będą rozkładać plastik, a następnie sklonować produkowane przez nie enzymy do drożdżaków. A te miałyby "zjadać" plastik, czyli oczyszczać - na przykład ścieki - w sposób dużo bardziej wydajny niż sposoby chemiczne, czy fizyczne.

