Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Czołowe zderzenie busów
Do groźnego wypadku doszło w piątek rano w miejscowości Ujeździec Mały w województwie dolnośląskim. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb o godzinie 6.51. Na łuku drogi zderzyły się dwa busy. Łącznie pojazdami podróżowało siedem osób. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej.
Jak przekazała podkom. Daria Szydłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, ze wstępnych ustaleń wynika, że z nieustalonych dotąd przyczyn jeden z busów zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z drugim pojazdem.
W wyniku wypadku zginęła jedna osoba. - Drugim busem podróżowało sześć osób, trzy z nich zostały przetransportowane do szpitala. Trzy pozostałe osoby zostały przebadane na miejscu - ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - dodaje policjantka.
Na miejscu wciąż pracują służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Droga jest zablokowana.