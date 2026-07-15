Wrocław Nie żyje 1,5-roczne dziecko, zostało zranione przez konia Filip Czekała |

Do zdarzenia doszło niedaleko Ząbkowic Śląskich (woj. dolnośląskie) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do wypadku, po którym zmarło 1,5-roczne dziecko doszło we wtorek późnym popołudniem w gospodarstwie w gminie Stoszowice (powiat ząbkowicki). Policję o śmierci dziecka poinformował lekarz ze szpitala w Ząbkowicach Śląskich. - Dziecko zostało przywiezione do szpitala przez 36-letniego ojca - przekazała podkomisarz Katarzyna Mazurek, oficer prasowa policji w Ząbkowicach Śląskich.

Koń miał być uwiązany

Jak wynika z ustaleń policji, dziecko zostało zranione przez konia, który był uwiązany na podwórku przed domem. Przebywało wtedy pod opieką ojca. Mężczyzna był trzeźwy.

Śledczy nie ujawniają innych szczegółów tego zdarzenia. Śledztwo w sprawie śmierci dziecka zostało wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Ząbkowicach Śląskich. Jak poinformowała prokurator Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, zostanie przeprowadzona sekcja.