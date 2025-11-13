Tuż obok domu zostawił kartonowe pudełko. Chwilę później doszło do eksplozji

36-latek skonstruował ładunek wybuchowy Źródło: Dolnośląska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło około północy z 10 na 11 listopada w jednej z miejscowości gminy Stara Kamienica.

"Jak ustalili policjanci, sprawca na drodze dojazdowej do jednej z posesji, w odległości około 10 metrów od budynku mieszkalnego, pozostawił kartonowe pudełko, wewnątrz którego znajdował się prymitywny przyrząd wybuchowy. Następnie podpalił go, doprowadzając do eksplozji" - informuje jeleniogórska policja.

Według funkcjonariuszy ładunek wybuchowy znalazł się przed domem nieprzypadkowej osoby - mężczyzna miał ją znać.

W wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał, jednak skutki mogły być tragiczne.

"Swoim działaniem stworzył realne zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób oraz dla mienia w wielkich rozmiarach" - podano w komunikacie.

36-latek skonstruował ładunek wybuchowy Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Zarzut za skonstruowanie prymitywnego ładunku wybuchowego

O zdarzeniu natychmiast zostali powiadomieni policjanci. Po kilku godzinach funkcjonariusze zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego.

36-latek zatrzymany po szybkiej akcji służb Źródło: KMP w Jeleniej Górze

12 listopada mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania oraz wytworzenia prymitywnego ładunku wybuchowego, który mógł sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Zostawił bombę pod domem Źródło: KMP w Jeleniej Górze

OGLĄDAJ: TVN24 HD