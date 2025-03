W powiecie zgorzeleckim (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa przechwyciła transport 24 ton zgniecionych metalowych opakowań z Niemiec. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził, że przewóz był nielegalny.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu skontrolowali ciężarówkę z odpadami na autostradzie A4, w okolicach Jędrzychowic. Kierowca, który jechał z Niemiec próbował wwieźć do Polski 24 tony zgniecionych metalowych opakowań.

"Polski odbiorca nie posiadał zezwolenia na przetwarzanie przewożonego ładunku. Ponadto nie był w stanie, w sposób zgodny z przepisami prawa przeprowadzić odzyskania lub utylizacji tych odpadów. WIOŚ uznał przewóz odpadów za nielegalny" - przekazała rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej asp. Justyna Pasieczyńska.

Ciężarówkę zawrócono

Transport odpadów został zawrócony do nadawcy w Niemczech. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej konwojowali transport do granicy polsko-niemieckiej. Odbiorca odpadów zagrożony jest karą od 10 tys. zł do 1 mln zł.

Od początku roku funkcjonariusze z dolnośląskiej KAS przechwycili 47 ton nielegalnych odpadów.