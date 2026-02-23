Policjanci w Siechnicach pod Wrocławiem zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu marki Fiat. 46-letni obywatel Ukrainy pokazał podrobiony dokument prawa jazdy.
Nagranie z policyjnej kamery
Policjanci opublikowali nagranie z kamery nasobnej, na którym widać przebieg interwencji.
- Ma pan takie niepodrobione, czy tylko podrobione pan ma? Paszport proszę przygotować. Przecież to jest podrobiony dokument, co mi pan daje? - pyta jeden z funkcjonariuszy.
- Pan jest zatrzymany, ręce do tyłu. Czemu pan jeździ na podrobionym prawie jeździ? - dodaje drugi policjant.
- Gdzie pan to kupił? Ile takie cudo kosztuje? - dopytują funkcjonariusze.
- Nie wiem ile - odpowiada kierowca.
- Co pan robi? Od nowa pan robi dokumenty w Polsce? - pyta policjant.
- Pan mi pokazał podrobiony blankiet, czyli posługiwał się pan dokumentem podrobionym - podsumowuje.
Odpowie przed sądem
46-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany.
Za posługiwanie się podrobionym dokumentem grozi mu kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Wrocław