Policjanci w Siechnicach pod Wrocławiem zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu marki Fiat. 46-letni obywatel Ukrainy pokazał podrobiony dokument prawa jazdy.

Nagranie z policyjnej kamery

Policjanci opublikowali nagranie z kamery nasobnej, na którym widać przebieg interwencji.

- Ma pan takie niepodrobione, czy tylko podrobione pan ma? Paszport proszę przygotować. Przecież to jest podrobiony dokument, co mi pan daje? - pyta jeden z funkcjonariuszy.

- Pan jest zatrzymany, ręce do tyłu. Czemu pan jeździ na podrobionym prawie jeździ? - dodaje drugi policjant.

- Gdzie pan to kupił? Ile takie cudo kosztuje? - dopytują funkcjonariusze.

- Nie wiem ile - odpowiada kierowca.

- Co pan robi? Od nowa pan robi dokumenty w Polsce? - pyta policjant.

- Pan mi pokazał podrobiony blankiet, czyli posługiwał się pan dokumentem podrobionym - podsumowuje.

Odpowie przed sądem

46-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany.

Za posługiwanie się podrobionym dokumentem grozi mu kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

