Samochód wjechał pod pociąg. Nie żyje kierowca

Do zdarzenia doszło w powiecie średzkim na Dolnym Śląsku Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło około godziny 14.00 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na ulicy Kolejowej w Pisarzowicach.

- Ze wstępnych ustaleń policji policjantów pracujących na miejscu wynika, że w wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba. Na miejscu trwają działania służb ratunkowych - przekazuje młodsza aspirant Katarzyna Radoń, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.

Utrudnienia na kolei

Jak podaje dyżurny dolnośląskiej straży pożarnej, pociągiem podróżowały 232 osoby. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej i policja pod nadzorem prokuratora. - Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności oraz przyczyn tego zdarzenia - mówi Radoń.

Wypadek na przejeździe kolejowym w Pisarzowicach

Jak podaje PKP PLK w zdarzeniu brał udział pociąg PKP Intercity relacji Przemyśl - Świnoujście. Zdarzenie może powodować opóźnienia, między innymi dla składów Kolei Dolnośląskich

