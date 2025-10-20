Uderzył w drzewo i dachował. Nie żyje 29-latek

Polkowice

Do tragedii doszło w niedzielę, 19 października po godzinie 13 na drodze wojewódzkiej między Chocianowem a Polkowicami w rejonie miejscowości Parchów.

- Młody kierowca, 29-letni mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Zginął na miejscu. Kierowca podróżował sam. Na miejscu działała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora - informuje tvn24.pl aspirant Bartosz Łopatka z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

