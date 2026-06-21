Wyprzedzała rowerzystę, potrąciła nastolatka na hulajnodze
Do wypadku doszło w piątek, kilka minut po godzinie 18 na drodze między Ostrowąsami a Gołkowem. 14-letni chłopak jadący hulajnogą elektryczną został potrącony przez kierującą samochodem osobowym marki Peugeot. Nastolatek z obrażeniami trafił do szpitala.
"Kierująca samochodem osobowym marki Peugeot 29-letnia mieszkanka gminy Milicz jadąc w stronę Ostrowąsów na prostym odcinku drogi podjęła manewr wyprzedzania jadącego przed nią rowerzysty. W tym samym czasie z przeciwka w miejscu niedozwolonym jechał hulajnogą z napędem elektrycznym 14-letni chłopak mieszkający w pobliskich Sulmierzycach" - informuje policja w Miliczu.
14-latek trafił do szpitala
Według policji, podczas manewru kierująca nie zachowała należytej ostrożności i doszło do potrącenia chłopca. Nastolatek upadł i doznał obrażeń. Został szybko przetransportowany do szpitala.
"Chłopak na szczęcie miał założony na głowie kask, co z pewnością uchroniło go przed jeszcze poważniejszymi obrażeniami. Nikt inny nie ucierpiał" - dodaje policja.
Kierująca Peugeotem była trzeźwa i miała uprawnienia. Okoliczności wypadku są wyjaśniane.