Rowerem wjechał na autostradę, bo tak wskazała nawigacja

Oleśnica (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w niedzielę 12 października godz. 19 na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Dyżurny oławskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że pasem awaryjnym na 176 km autostrady jedzie rowerzysta.

"26-letni mężczyzna wyruszył z Dzierżoniowa w okolice Wrocławia w odwiedziny do znajomego. Jak tłumaczył funkcjonariuszom – zaufał nawigacji, która pokazała, że tak będzie szybciej" - informuje oławska policja.

Jechał rowerem autostradą, bo tak wskazała nawigacja Źródło: KPP w Oławie

Policjanci udzielili mu pomocy - rowerzysta został w asyście radiowozu odprowadzony do miejsca, w którym mógł bezpiecznie opuścić drogę.

Za jazdę rowerem po autostradzie, gdzie ruch rowerów, pieszych i pojazdów wolnobieżnych jest surowo zabroniony, został ukarany mandatem karnym.

