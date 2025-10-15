Rowerem wjechał na autostradę, bo tak wskazała nawigacja

Do zdarzenia doszło w niedzielę 12 października godz. 19 na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Dyżurny oławskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że pasem awaryjnym na 176 km autostrady jedzie rowerzysta.
"26-letni mężczyzna wyruszył z Dzierżoniowa w okolice Wrocławia w odwiedziny do znajomego. Jak tłumaczył funkcjonariuszom – zaufał nawigacji, która pokazała, że tak będzie szybciej" - informuje oławska policja.
Policjanci udzielili mu pomocy - rowerzysta został w asyście radiowozu odprowadzony do miejsca, w którym mógł bezpiecznie opuścić drogę.
Za jazdę rowerem po autostradzie, gdzie ruch rowerów, pieszych i pojazdów wolnobieżnych jest surowo zabroniony, został ukarany mandatem karnym.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Oławie