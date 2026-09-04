Wrocław Tragiczny wypadek na torach. Nie żyją kobieta i dziecko Svitlana Kucherenko |

Do wypadku doszło w Oleśnicy (woj. dolnośląskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do tragedii doszło o godzinie 14.50 w Oleśnicy, na przejściu dla pieszych przez tory kolejowe bez sygnalizacji świetlnej. - Dziecko wbiegło pod nadjeżdżający pociąg, matka chciała je powstrzymać. Oboje zginęli na miejscu. Maszynista był trzeźwy - przekazał komisarz Wojciech Jabłoński z sekcji prasowej dolnośląskiej policji.

Kobieta i dziecko potrącone przez pociąg Źródło zdjęcia: TVN24

Powiadomiony został prokurator. Na miejscu trwają oględziny, są utrudnienia. - Pociągiem relacji Krotoszyn - Jelcz Laskowice jechało 120 osób. Nikomu nic się nie stało. Jeden tor jest drożny, z bardzo zmniejszoną prędkością jeżdżą tam pociągi - dodał.

Wypadek na torach w Oleśnicy Źródło zdjęcia: TVN24

Tragiczny wypadek w Oleśnicy Źródło zdjęcia: TVN24