Tragiczny wypadek na torach. Nie żyją kobieta i dziecko
Do tragedii doszło o godzinie 14.50 w Oleśnicy, na przejściu dla pieszych przez tory kolejowe bez sygnalizacji świetlnej. - Dziecko wbiegło pod nadjeżdżający pociąg, matka chciała je powstrzymać. Oboje zginęli na miejscu. Maszynista był trzeźwy - przekazał komisarz Wojciech Jabłoński z sekcji prasowej dolnośląskiej policji.
Powiadomiony został prokurator. Na miejscu trwają oględziny, są utrudnienia. - Pociągiem relacji Krotoszyn - Jelcz Laskowice jechało 120 osób. Nikomu nic się nie stało. Jeden tor jest drożny, z bardzo zmniejszoną prędkością jeżdżą tam pociągi - dodał.
Źródło: tvn24.pl