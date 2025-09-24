Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Od 9 października w całym Wrocławiu nocna prohibicja

Wrocław ogranicza nocną sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
Źródło: TVN24
Od 9 października na terenie całego Wrocławia będzie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych - napojów alkoholowych nie będzie można kupić między godziną 22:00 a 6:00. Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę 11 września, w środę została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Według przyjętych przez wrocławskich radnych regulacji, od 9 października w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całego miasta - od godz. 22 do godz. 6 – nie będzie można kupić alkoholu.

Do tej pory taki zakaz obowiązywał - od 2018 roku - na Starym Mieście, a od ubiegłego roku na kolejnych ośmiu osiedlach okalających Stare Miasto lub znajdujących się w jego bliskim sąsiedztwie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ekspert: "Wyższa akcyza to niższa śmiertelność"

Ekspert: "Wyższa akcyza to niższa śmiertelność"

Zdrowie
Pierwsza noc bez sprzedaży alkoholu. Prohibicja weszła w życie

Pierwsza noc bez sprzedaży alkoholu. Prohibicja weszła w życie

Szczecin

Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, podkreśliła, że nocny zakaz sprzedaży alkoholu wpływa na poprawę bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców.

- Nie oznacza to jednak spadku dochodów gminy z opłat za zezwolenia. Co ważne, to właśnie rady osiedli z największą liczbą punktów sprzedaży alkoholu były za jego wprowadzeniem. Z przeprowadzonej ankiety wynika też, że niemal 60 proc. mieszkańców popiera tę zmianę – podkreśliła Wdowiak-Urbańczyk.

Według statystyk prezentowanych przez wrocławskie magistrat, po roku od wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży w centrum miasta zanotowano 7-procentowy spadek liczby policyjnych interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu oraz 15-procentowy w zakresie interwencji straży miejskiej.

Nowe regulacje, rozszerzające zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na całe miasto wejdą w życie 9 października.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: //tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WrocławAlkohol
Czytaj także:
TikTok
Śledztwo w sprawie TikToka. Władze o "szkodliwym wpływie"
BIZNES
Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli
Zakażenie salmonellą w przedszkolu. Placówka zamknięta do odwołania
Rzeszów
Praca zdalna. Kontrola trzeźwości
Kaczyński o alkoholizmie kobiet. Psychoterapeutka: nie da się tego zamknąć w prostych liczbach
Piotr Wójcik
Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria zatrzymała trzy osoby. Chodzi o przetargi dla szpitala wojskowego
Szczecin
Sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku
Polska
Dachowanie na Pradze
Auto dachowało na chodniku po zderzeniu z radiowozem
WARSZAWA
Choć mrówki nie podlegały przepisom CITES, ich przewóz wymagał zgłoszenia organowi celnemu
Żywe mrówki ukryte w zabawkach
Katowice
imageTitle
Komenda przyjął potężny cios od Kurka. To musiało boleć
EUROSPORT
Jechał i zostawiał za sobą trwały ślad w jezdni
Jechał i żłobił jezdnię. Może mieć problemy. Nagranie
Łódź
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Przełom w relacji Sikorskiego z Nawrockim? "Doszło do jakiejś formy współpracy"
Polska
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Drogowcy na Ursynowie i Białołęce, będą zmiany w ruchu
WARSZAWA
moskwa rosja shutterstock_2630220953_1
Rosja potrzebuje pieniędzy. Padła propozycja
BIZNES
Wypadek pod Płockiem
Po zderzeniu jedno z aut się rozpadło. Dwie osoby są ranne
WARSZAWA
imageTitle
Duże roszady w Pekinie. Prezent i nowa rywalka dla Linette
EUROSPORT
imageTitle
Kiedy półfinał Polaków na mistrzostwach świata siatkarzy?
EUROSPORT
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Użyli AI. Odzyskali pół miliarda
BIZNES
Cyberoszuści są coraz sprytniejsi, ale policja ma pomysł, jak ich zwalczać
Stracił dostęp do poczty, a jego kontrahenci dostali maile z "prośbą"
WARSZAWA
Jesień, pogoda, słońce
Rzadki układ będzie rządził pogodą w Polsce
METEO
46 min
pc
Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc
Debata TVN24+
Sejm
Dron, zmywarki, kilometrówki. Sprawdź poselskie wydatki w naszym quizie
Quizy
imageTitle
To z nimi Polacy zagrają w półfinale. Rywal najtrudniejszy z możliwych
EUROSPORT
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
Bruksela skontroluje ciasteczka
BIZNES
Prawo szariatu w Wielkiej Brytanii
FAŁSZPrawo szariatu w Anglii i Austrii? Uwaga na manipulację
Gabriela Sieczkowska
Sylwia Gregorczyk-Abram
Błędy w raporcie. Dziennikarka "nie dowierza", Gregorczyk-Abram: jest mi bardzo przykro
Polska
Do zbrodni doszło w lipcu 2024 roku
Podwójne, brutalne zabójstwo siekierą. Jest prawomocna decyzja sądu
Lublin
shutterstock_2629177967
Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa
BIZNES
Kalkuta pod wodą
Największe ulewy od 37 lat. 12 osób zginęło
METEO
Dallas. Służby na miejscu strzelaniny (24.09.2025)
Strzelanina w ośrodku ICE w Dallas. Media o ataku snajpera
Świat
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
WARSZAWA
imageTitle
Polacy pokazali wielką moc. Będzie hit mistrzostw świata
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica