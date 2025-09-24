Od 9 października w całym Wrocławiu nocna prohibicja

Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według przyjętych przez wrocławskich radnych regulacji, od 9 października w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całego miasta - od godz. 22 do godz. 6 – nie będzie można kupić alkoholu.

Do tej pory taki zakaz obowiązywał - od 2018 roku - na Starym Mieście, a od ubiegłego roku na kolejnych ośmiu osiedlach okalających Stare Miasto lub znajdujących się w jego bliskim sąsiedztwie.

Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, podkreśliła, że nocny zakaz sprzedaży alkoholu wpływa na poprawę bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców.

- Nie oznacza to jednak spadku dochodów gminy z opłat za zezwolenia. Co ważne, to właśnie rady osiedli z największą liczbą punktów sprzedaży alkoholu były za jego wprowadzeniem. Z przeprowadzonej ankiety wynika też, że niemal 60 proc. mieszkańców popiera tę zmianę – podkreśliła Wdowiak-Urbańczyk.

Według statystyk prezentowanych przez wrocławskie magistrat, po roku od wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży w centrum miasta zanotowano 7-procentowy spadek liczby policyjnych interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu oraz 15-procentowy w zakresie interwencji straży miejskiej.

Nowe regulacje, rozszerzające zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na całe miasto wejdą w życie 9 października.