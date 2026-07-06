Ranne osoby, zatrzymany mężczyzna. Policja o "poważnym zdarzeniu kryminalnym"
Jak przekazał dyżurny Państwowej Straży Pożarnej na Dolnym Śląsku, zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Lutyni wpłynęło w poniedziałek o godz. 14.40.
Ogień został już opanowany. Strażacy przekazali, że w budynku były osoby ranne w wyniku zdarzenia, do którego miało dojść przed pożarem.
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu poinformowała tylko, że doszło do poważnego zdarzenia kryminalnego.
- Natychmiastowe działania podjęte przez policjantów doprowadziły do zatrzymania mężczyzny mającego związek z tym zdarzeniem - przekazał tvn24.pl aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej, policja oraz prokurator.
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Źródło: tvn24.pl