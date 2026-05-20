Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Na jej konta wpływały pieniądze od oszukanych

|
40-latek przelał na podane konto blisko 43 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Szef KNF o inwestowaniu w kryptowaluty
Źródło zdj. gł.: Eugenio Marongiu/Shutterstock
Prokuratura w Lubinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 53-latce podejrzanej o udział w oszustwach i praniu pieniędzy. Kobieta miała pomóc wyłudzić od dziewięciu osób z całej Polski blisko 225 tysięcy złotych.

Śledztwo rozpoczęło się po zawiadomieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z maja 2025 roku. Wykazano w nim, że od grudnia 2024 roku do lutego 2025 roku na rachunku 53-latki pojawiały się przelewy od różnych osób.

Z ustaleń śledczych wynika, że Wiesława K. udostępniała swoje rachunki bankowe innym osobom, które miały wyłudzać pieniądze od inwestorów. Pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd i przekonywani, że inwestują w kryptowaluty. W rzeczywistości pieniądze trafiały na konta kobiety, a następnie były szybko przekazywane dalej.

"Za każdą operację pobierała prowizję"

"Ustalono, że oszuści wykorzystywali oprogramowanie, umożliwiające zdalne sterowanie systemem operacyjnym pokrzywdzonych. Środki wpływające na konta Wiesławy K. były niezwłocznie transferowane dalej, przewalutowywane lub konwertowane na kryptowalutę, a następnie przesyłane na zewnętrzne portfele i giełdę zarejestrowaną na Seszelach. Za każdą taką operację oskarżona pobierała prowizję dla siebie" - informuje Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Adwokat skazany za oszustwa

Adwokat skazany za oszustwa

Wmówił seniorom wypadek syna i synowej. Przyjechał po 140 tysięcy

Wmówił seniorom wypadek syna i synowej. Przyjechał po 140 tysięcy

Lublin
OGLĄDAJ: "Kocham cię tak bardzo, wyślij te cztery tysiące". Szpak: nie wierzę w to
Michał Szpak reaguje na nagranie oszusta

"Kocham cię tak bardzo, wyślij te cztery tysiące". Szpak: nie wierzę w to

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

30 zarzutów

Akt oskarżenia obejmuje łącznie 30 zarzutów, w tym pomoc w oszustwach oraz pranie pieniędzy. Wiesława K. nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Nie była wcześniej karana.

"W celu zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych, prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na mieszkaniu należącym do oskarżonej" - dodaje Łukasiewicz.

Za zarzucane czyny grozi jej od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Legnicy. Wątki dotyczące innych osób zamieszanych w proceder zostały wyłączone do odrębnego postępowania.

OGLĄDAJ: Premierzy Polski i Węgier w Gdańsku
20 1530 gda tyczka-0007

Premierzy Polski i Węgier w Gdańsku
NA ŻYWO

20 1530 gda tyczka-0007
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
ADHD reportaz w Plusie
Zmagania z impulsywnością i roztargnieniem
TVN24+ Originals
51 min
pc
Choroba Fabry'ego. "Gdy pacjent trafi na nieodpowiedniego lekarza, gdzie jest odsyłany? Do psychiatry"
Wywiad medyczny
43 min
dziecko inhalacja nebulizator shutterstock_2567001575
"Mit, który jest powielany przez pokolenia". Kiedy gorączka to powód do niepokoju?
Mamy temat
Udostępnij:
Tagi:
LubinWojewództwo dolnośląskieOszustwa internetowe
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
sejm-0001
Na widok posłanki zaczął udawać lokomotywę. "Kupię kwiaty"
Monika Winiarska
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
Przemysław Nowak
Ziobro w USA. Nowe ustalenia
Polska
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty i areszt dla policjantki
Łódź
Protest w centrum Warszawy
Związkowcy dotarli przed Sejm. Duży protest antyrządowy
WARSZAWA
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
Polska
Bydgoszcz
Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
Kujawsko-Pomorskie
Peter Magyar i Donald Tusk w Gdańsku
Spacer premierów i spotkanie z Wałęsą. Tłumy w Gdańsku
RELACJA
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
Świat
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
Kultura i styl
wirus ebola shutterstock_1771923899
Amerykański lekarz z podejrzeniem eboli trafi do szpitala w Pradze
Zdrowie
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
Świat
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Warsztat okazał się dziuplą samochodową. Wnuk oszukał dziadka
WARSZAWA
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria na linii średnicowej. Pociągi omijały ważne stacje
WARSZAWA
Drzewo park lato meteo ciepło pogoda słońce
Zbliżymy się do 30 stopni. Kiedy zrobi się ciepło
METEO
Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech
Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji
Szczecin
Burza, pochmurno
Gdzie jest burza? Tu silnie pada deszcz
METEO
Plaża słońce opalanie olejek krem uv shutterstock_2142582511
To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady
Agnieszka Pióro
30 min
2005_super_joanna_s_3
Premiera"Nie potrafiłam logicznie myśleć". Jak Joanna S. wyjaśnia wielomilionowe oszustwa?
Superwizjer
Donald Tusk, Peter Magyar
Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
Polska
Donald Trump, Melania Trump
Kontrole podatkowe Trumpa, jego rodziny i firm zablokowane
BIZNES
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
Świat
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
Świat
Waldemar Żurek
Żurek: będziemy się starali unieważnić dokument Ziobry
Polska
Zbigniew Ziobro
Wojaże Ziobry. Co wiadomo o wyjeździe do USA?
Sebastian Zakrzewski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica