Wrocław Potrącił dwie kobiety, rozbił auto i uciekł

Do zdarzenia doszło w Lubinie Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w czwartek, 30 kwietnia, przed godziną 19 przy ulicy Krupińskiego w Lubinie. Dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego, w którym poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejsce wysłano patrol. Policjanci ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Skoda nie dostosował prędkości do warunków drogowych, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i potrącił dwie spacerujące kobiety. Według policji spacerowały one po ulicy w strefie zamieszkania, miały więc pierwszeństwo. Dodatkowo kierowca uderzył w pobliski mur, gdzie porzucił auto i już pieszo uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając pasażera.

W wyniku tego zdarzenia dwie kobiety doznały obrażeń. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. 54- i 56-latka zostały przekazane medykom.

Na miejscu policjanci przesłuchali 20-letniego pasażera Skody, który w chwili zdarzenia był kompletnie pijany, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Pijany 21-latek zatrzymany

Dzięki relacjom świadków i nagraniom z monitoringu policjantom udało się znaleźć i zatrzymać 21-latka kierującego autem. Jak się okazało, mężczyzna miał 1,2 promila alkoholu.

Mężczyzna trafił do celi, po czym w toku prowadzonych czynności procesowych usłyszał stosowne zarzuty. Teraz o jego losie zdecyduje sąd. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka kara grzywny.

