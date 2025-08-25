Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Uciekał przed policją i rozrzucił kolce, uszkodził radiowóz i kilka aut

Uciekinier zniszczył opony metalowymi kolcami
Do zdarzenia doszło pod Trzebnicą
Pościg ulicami Wrocławia i powiatu trzebnickiego zakończył się uszkodzeniem radiowozu i kilku aut. Kierowca fiata, który nie zatrzymał się do kontroli, rozrzucił na drodze metalowe kolce. Policjanci musieli przerwać pościg.

W poniedziałek, 25 sierpnia, w okolicach mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, funkcjonariusze z komendy miejskiej próbowali zatrzymać do kontroli busa marki Fiat. 

- Kierujący zignorował wydawane sygnały, nie zatrzymał się, dlatego policjanci ruszyli za nim w pościg. W rejonie powiatu trzebnickiego na trasie między Ligotą Piękną a Krynicznem ten mężczyzna rozrzucił metalowe kolce, które niezależnie od tego, jak się ułożą, zawsze jeden z ich elementów pozostaje pionowo - informuje aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.

Uciekinier rozrzucił kolce na drodze
Uciekinier rozrzucił kolce na drodze
Źródło: Czytelnik

Zniszczył opony metalowymi kolcami

W wyniku tego działania uszkodzeniu uległy opony kilku samochodów, w tym radiowozu. Jako pierwszy o tym zdarzeniu napisał portal nowagazeta.pl.

- Pojazd, którym poruszali się policjanci, również został uszkodzony, więc niestety, nie udało się zatrzymać sprawcy - dodaje Nicer.

Policja prowadzi intensywne czynności mające na celu zatrzymanie mężczyzny.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Czytelnik

Udostępnij:
TAGI:
Województwo dolnośląskiePolicja
Czytaj także:
Apteka
Jakie zasady reklamy aptek? Rząd planuje nowelizację
Piotr Wójcik
Rąbczyn. Pożar hali
Pożar hali na terenie tartaku
Poznań
Pijany sterował motorówką, na pokładzie był z 10-letnim synem
Pijany sterował motorówką. Pływał z 10-letnim synem 
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Fatalny set Polek. Kenijki wróciły w wielkim stylu
RELACJA
sklep lodowka napoje shutterstock_1686913495
Właściciele sieci handlowych na dywaniku u minister
BIZNES
Słońce, upał
Upał i halny. To będzie bardzo duża zmiana pogody
METEO
Burza, nawałnica
Gdzie jest burza? Wyładowania nad kolejnymi regionami
METEO
Kolejny wypadek z udziałem kierujacego hulajnogą elektryczną w Gorzowie
Uderzył hulajnogą w auto. 17-latek w szpitalu ze złamaniami
Lubuskie
Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Stracił samochód, telefon i biżuterię. Na koniec został pobity
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Znów wprowadzają go w błąd". Decyzja prezydenta "drogą donikąd"
Polska
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rewolucja trwa, ogromna bańka pęka. 95 procent firm nie widzi rezultatów
BIZNES
Wokalistka Beata Kozidrak z zespołem Bajm podczas koncertu w Pszczynie, 24.08.2025
Wzruszający powrót Beaty Kozidrak
Kultura i styl
samolot Ił-20
Rosyjski samolot u wybrzeży Alaski. Amerykanie poderwali F-16
Świat
Zeszli ze szlaku i usiedli nad urwiskiem
Usiedli nad urwiskiem i pili alkohol. "Głupota i bezczelność"
Wrocław
Chłopiec zahaczył głową o ostry kant
Dramatyczne wołanie o pomoc. Krwawił ranny w głowę chłopiec
WARSZAWA
Małżeństwo z Mokotowa
Zostawili synom "kartkę z instruktażem" i zniknęli. Prokuratura podjęła decyzję
WARSZAWA
39-latek został przyłapany na kradzieży alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Czy wzrost akcyzy ograniczył spożycie alkoholu?
Piotr Wójcik
Nastolatek prowadził traktor w centrum Sopotu
Nastolatek prowadził traktor w centrum Sopotu
Trójmiasto
shutterstock_2498199155
To hit wśród polskich turystów. Wzrost o ponad 100 procent
BIZNES
Okolice miejscowości Czarny Dunajec
Tak mroźno w sierpniu nie było tu jeszcze nigdy
METEO
imageTitle
Z niemieckiej młodzieżówki do reprezentacji Korei Południowej
EUROSPORT
Zełenski
Spotkają się delegacje Ukrainy i USA. Zełenski podał termin
Świat
Radiowóz uderzył w barierę energochłonną (zdjęcie ilustracyjne)
Najpierw sprzeczka, potem szarpanina. Jeden z mężczyzn sięgnął po nóż
Poznań
nawrocki
Kolejne weto prezydenta. Wiadomo, czego dotyczy
BIZNES
Dwóch mężczyzn uszkadzało samochody
11 aut zniszczonych po nocnym "spacerze" dwóch 29-latków
Opole
imageTitle
Zapachniało sensacją na mistrzostwach świata
EUROSPORT
imageTitle
Podejrzenie rasizmu na włoskim stadionie. Wielki klub poszukuje sprawców
EUROSPORT
Mierzawa. wypadek
Tragiczny wypadek na S7. W busie nikt nie przeżył
Kielce
W wypadku zginęła jedna osoba
Czołowe zderzenie pod Piłą. Nie żyje jedna osoba, cztery ranne
Poznań
Hussam Al-Masri - jeden z dziennikarzy, którzy zginęli w ataku na szpital w Gazie
Izrael zaatakował szpital w Gazie. Dziennikarze wśród ofiar
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica