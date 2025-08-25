Uciekał przed policją i rozrzucił kolce, uszkodził radiowóz i kilka aut

W poniedziałek, 25 sierpnia, w okolicach mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, funkcjonariusze z komendy miejskiej próbowali zatrzymać do kontroli busa marki Fiat.
- Kierujący zignorował wydawane sygnały, nie zatrzymał się, dlatego policjanci ruszyli za nim w pościg. W rejonie powiatu trzebnickiego na trasie między Ligotą Piękną a Krynicznem ten mężczyzna rozrzucił metalowe kolce, które niezależnie od tego, jak się ułożą, zawsze jeden z ich elementów pozostaje pionowo - informuje aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.
Zniszczył opony metalowymi kolcami
W wyniku tego działania uszkodzeniu uległy opony kilku samochodów, w tym radiowozu. Jako pierwszy o tym zdarzeniu napisał portal nowagazeta.pl.
- Pojazd, którym poruszali się policjanci, również został uszkodzony, więc niestety, nie udało się zatrzymać sprawcy - dodaje Nicer.
Policja prowadzi intensywne czynności mające na celu zatrzymanie mężczyzny.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Czytelnik