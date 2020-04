"Udało mi się wrócić do domu, ale niektórzy z moich kolegów nie mieli takiego szczęścia". Apel rodzin medyków

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL "Moja mama jest pielęgniarką, a tata ratownikiem medycznym" - mówi nastoletnia dziewczyna i dodaje, że chce by jej rodzice wrócili zdrowi do domu. Podobne życzenia mają kilkuletnie dzieci, których rodzice są medykami. Wszyscy obawiają się o ich bezpieczeństwo i o to, że są zależni od prawdomówności chorych i potencjalnie zakażonych koronawirusem. Dlatego apelują: "nie kłam medyka" i "zostań w domu".