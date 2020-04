W szpitalu przebadali 550 osób, 53 są zakażone. Prawdopodobnie zaczęło się od jednego pacjenta

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24 Pierwsze przypadki zakażenia w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu stwierdzono 24 marca. Chorobę potwierdzono wówczas u 22 osób, w tym u 16 z personelu medycznego i u sześciu pacjentów z oddziału pulmonologicznego tego szpitala. Ogniskiem zakażenia był najprawdopodobniej pacjent oddziału pulmonologicznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, który został wypisany ze szpitala bez objawów COVID-19, a źle poczuł się dopiero kilka dni później, w domu. Wtedy pacjenta przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest szpitalem zakaźnym. Tam wykonano test na koronawirusa. Wynik był pozytywny.

Do tej pory przebadano 550 osób. To zarówno pacjenci placówki, jak i jej personel medyczny. We wtorek udało się uzyskać wyniki testów kolejnych dziewięciu pracowników szpitala. Do otrzymania rezultatów przebywały one na kwarantannie. - Z tej grupy, siedem osób niezakażonych wraca do pracy. Dwie pielęgniarki, u których wynik testu okazał się dodatni pozostają na kwarantannie – poinformował Michał Nowakowski, rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego. Łącznie - do tej pory - w szpitalu zakażenie potwierdzono u 53 osób, z czego 41 to personel medyczny, w tym torakochirurdzy, anestezjolog, pulmonolog, pielęgniarki i salowe oraz pracownicy szpitalnej kuchni. Zakażenie stwierdzono także u 12 pacjentów.