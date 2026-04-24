Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Zabójstwo 11-letniej Danusi. Rodzice odnaleźli jej telefon

|
Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Sędzia: zastosowano środek zapobiegawczy wobec nieletniej
Źródło: TVN24
Nowe informacje w sprawie śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Pięć miesięcy po tragicznych wydarzeniach ojciec dziewczynki odnalazł jej telefon. Informację potwierdziła podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowa policji w Jeleniej Górze.

- W niedzielę (19 kwietnia) rodzice przekazali policji znaleziony telefon Danusi. Policja dokonała oględzin miejsca i przekazała telefon dziewczynki do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze - poinformowała policjantka.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska dodała w rozmowie z TVN24, że sprawą zajmuje się sąd rodzinny i dla nieletnich.

Jak informuje Radio Wrocław, rodzice dziewczynki na własną rękę poszukiwali telefonu. Urządzenie miało być zagrzebane w mule - kilkadziesiąt metrów od miejsca zbrodni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tragedia w Jeleniej Górze. Nowe ustalenia

Źródło: PAP/Krzysztof Ćwik

Zabójstwo 11-letniej Danusi

15 grudnia 2025 roku przed godziną 15 policja otrzymała informację o tym, że między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki. Jak przekazała prokurator, kiedy na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, dziewczynka już nie żyła.

W związku ze śmiercią uczennicy zatrzymano 12-latkę - uczennicę tej samej szkoły, do której uczęszczała 11-latka.

Minister sprawiedliwości o zabójstwie 11-latki w Jeleniej Górze
Źródło: Polskie Radio Program I

12-latka została wysłuchana przez policję. Wszystko odbywało się w ramach ustawy dotyczącej postępowania w sprawach nieletnich. Sąd zastosował wobec 12-latki środek tymczasowy. Nie podano jednak, na czym dokładnie polega. Sprawa dotyczy osoby w wieku poniżej 13 lat, więc postępowanie toczy się w sprawie demoralizacji.

Sąd już wcześniej zastrzegł, że nie będzie udzielał żadnych informacji. Motyw zbrodni pozostaje nieznany.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Krzysztof Ćwik

Udostępnij:
Tagi:
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica