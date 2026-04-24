Wrocław Zabójstwo 11-letniej Danusi. Rodzice odnaleźli jej telefon

Sędzia: zastosowano środek zapobiegawczy wobec nieletniej

- W niedzielę (19 kwietnia) rodzice przekazali policji znaleziony telefon Danusi. Policja dokonała oględzin miejsca i przekazała telefon dziewczynki do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze - poinformowała policjantka.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska dodała w rozmowie z TVN24, że sprawą zajmuje się sąd rodzinny i dla nieletnich.

Jak informuje Radio Wrocław, rodzice dziewczynki na własną rękę poszukiwali telefonu. Urządzenie miało być zagrzebane w mule - kilkadziesiąt metrów od miejsca zbrodni.

15 grudnia 2025 roku przed godziną 15 policja otrzymała informację o tym, że między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki. Jak przekazała prokurator, kiedy na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, dziewczynka już nie żyła.

W związku ze śmiercią uczennicy zatrzymano 12-latkę - uczennicę tej samej szkoły, do której uczęszczała 11-latka.

12-latka została wysłuchana przez policję. Wszystko odbywało się w ramach ustawy dotyczącej postępowania w sprawach nieletnich. Sąd zastosował wobec 12-latki środek tymczasowy. Nie podano jednak, na czym dokładnie polega. Sprawa dotyczy osoby w wieku poniżej 13 lat, więc postępowanie toczy się w sprawie demoralizacji.

Sąd już wcześniej zastrzegł, że nie będzie udzielał żadnych informacji. Motyw zbrodni pozostaje nieznany.

