Przyczepka przyczyną kolizji. Nagranie
Do zdarzenia doszło 17 kwietnia o godz. 16.45 na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Sobieskiego w Jeleniej Górze. Nagranie ze zdarzenia opublikował serwis STOP CHAM.
- Sprawcą jest kierujący pojazdem Mercedes, z którego to odczepiła się przyczepka i uderzyła czołowo w pojazd marki Subaru. Nikomu nic się nie stało - przekazała podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Kierowca został ukarany mandatem za spowodowanie kolizji.
OGLĄDAJ: Konferencja Tuska i Macrona. Oglądaj w TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: STOP CHAM