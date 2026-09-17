Wrocław Ciężarówka wjechała w ścianę budynku Rafał Molenda |

TIR wjechał w ścianę budynku Źródło wideo: TeleJawor Źródło zdj. gł.: Kontakt24

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Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do jaworskiej policji tuż po godzinie 12.

- Dyżurny otrzymał informację o zdarzeniu na ulicy Adama Mickiewicza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w niezamieszkały budynek przy ulicy Adama Mickiewicza - poinformowała Paulina Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Ciężarówka uderzyła w dom Źródło zdjęcia: Kontakt24

Na miejscu pracują służby ratunkowe.

- W akcji uczestniczą strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze zabezpieczają teren i prowadzą czynności mające wyjaśnić przebieg zdarzenia - dodaje Paulina Domaradzka z KPP w Jaworze.

TIR wbił się w ścianę budynku Źródło zdjęcia: Kontakt24

Według relacji świadków kierowca zasłabł za kierownicą. Służby nie potwierdzają tych informacji. W miejscu zdarzenia są utrudnienia w ruchu.