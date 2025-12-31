Przejście graniczne z Czechami zamknięte dla ciężarówek

O zamknięciu trasy poinformowała wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przejście graniczne w Jakuszycach zostało zamknięte w środę o godzinie 14. Zgodnie z zapowiedziami drogowców, taki stan potrwa co najmniej do południa 1 stycznia.
Przejście zostało zamknięte - jak czytamy w komunikacie - w związku z prognozowanymi silnymi opadami śniegu i niskimi temperaturami. "Zakaz ma obejmować pojazdy powyżej 3,5 t. W przypadku zmiany warunków pogodowych czas trwania ograniczeń ulegnie zmianie" - poinformowali drogowcy.
Alternatywna trasa
Rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA proponuje kierowcom ciężarówek jadących do Czech, aby wybierali alternatywną drogę krajową numer 8 w Kudowie-Słone.
- Ciężarówki kierujemy na Kudowę tylko dlatego, że tam nie ma ograniczeń tonażowych - przekazała Magdalena Szumiata, rzeczniczka GDDKiA.
