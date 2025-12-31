Przejście graniczne z Czechami zamknięte dla ciężarówek

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zamknięciu trasy poinformowała wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przejście graniczne w Jakuszycach zostało zamknięte w środę o godzinie 14. Zgodnie z zapowiedziami drogowców, taki stan potrwa co najmniej do południa 1 stycznia.

Przejście zostało zamknięte - jak czytamy w komunikacie - w związku z prognozowanymi silnymi opadami śniegu i niskimi temperaturami. "Zakaz ma obejmować pojazdy powyżej 3,5 t. W przypadku zmiany warunków pogodowych czas trwania ograniczeń ulegnie zmianie" - poinformowali drogowcy.

Przejście graniczne Jakuszyce-Harrachov (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: TVN24

#Dolnośląskie Uwaga! Czasowe ograniczenia w ruchu 🇵🇱-🇨🇿 Zamknięto przejazd na drodze nr 5 Jakuszyce–Harrachov. Zakaz dotyczy pojazdów pow. 3,5 t i obowiązuje co najmniej do 1.01.2026 r. do godz. 12:00. Zalecane trasy alternatywne. Info w PL: 19 111. pic.twitter.com/ge3ip8cvJz — Dolnośląski Urząd Wojewódzki 🇵🇱 (@WojewodzkiUrzad) December 31, 2025 Rozwiń

Alternatywna trasa

Rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA proponuje kierowcom ciężarówek jadących do Czech, aby wybierali alternatywną drogę krajową numer 8 w Kudowie-Słone.

- Ciężarówki kierujemy na Kudowę tylko dlatego, że tam nie ma ograniczeń tonażowych - przekazała Magdalena Szumiata, rzeczniczka GDDKiA.

OGLĄDAJ: TVN24 HD