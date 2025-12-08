Logo strona główna
Wrocław

Mieli maczetę, zaatakowali lokal z kebabem. Wyrok

Policja po ataku zatrzymała dwóch mężczyzn
Policja pokazała przebieg zdarzenia nagrany przez drugą kamerę
Źródło: Komenda Wojewódzka Policji Wrocław
Sąd Okręgowy w Legnicy wydał wyrok w sprawie ataku na lokal z kebabem w Głogowie (Dolnośląskie). Jeden z 21-latków ma spędzić w więzieniu trzy lata, drugi pięć miesięcy. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiada apelację.

Do zdarzenia doszło w nocy 29 lipca 2025 r., około godziny 1 w centrum Głogowa na Dolnym Śląsku. Dwóch 21-letnich mężczyzn zaatakowało pracownika lokalu z kebabem, a jeden z nich użył maczety.

"Jakub K. oskarżony o atak z użyciem maczety i zamiar spowodowania u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, groźby oraz zniszczenie mienia został skazany na karę łączną trzech lat pozbawienia wolności. Orzeczono też wobec niego nawiązki na rzecz pokrzywdzonego (siedem i trzy tysiące złotych)" - informuje Liliana Łukasiewicz rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Policja po ataku zatrzymała dwóch mężczyzn
Policja po ataku zatrzymała dwóch mężczyzn
Źródło: Monitoring od właściciela lokalu

Drugi z oskarżonych, Oliwier Ch., odpowiadał za zniszczenie mienia. W jego przypadku zapadł wyrok pięciu miesięcy pozbawienia wolności.

Obaj mają także obowiązek solidarnie naprawić szkody wyrządzone w lokalu. Oszacowane zostały na 12 tys. zł. Sąd zdecydował o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztu wobec Jakuba K.

Wyrok nie jest prawomocny.

Atak z maczetą na lokal z kebabem. Dwaj mężczyźni oskarżeni

Atak z maczetą na lokal z kebabem. Dwaj mężczyźni oskarżeni

Najpierw ciosy, potem "niebezpieczny przedmiot". Areszt po ataku na lokal z kebabem

Najpierw ciosy, potem "niebezpieczny przedmiot". Areszt po ataku na lokal z kebabem

Będzie apelacja

Prokuratura Rejonowa w Głogowie uznała wyrok za zbyt łagodny w przypadku Jakuba K. Zdaniem prokuratora sąd nie mógł zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary, ponieważ oskarżony działał z pobudek chuligańskich. Minimalny wymiar kary w takim przypadku to cztery lata i siedem miesięcy pozbawienia wolności. Prokuratura wystąpiła o uzasadnienie wyroku i zapowiada apelację.

Byli klientami, nie byli skonfliktowani z pracownikami

Według ustaleń śledztwa, około godziny 1 w nocy sprawcy, będąc pod wpływem alkoholu, poszli do lokalu z kebabem i zaczęli dobijać się do jego wnętrza. Kopali i uderzali w tylne drzwi pięściami, powodując uszkodzenia. W środku przebywał zarządzający lokalem mężczyzna oraz czterech pracowników. Zaniepokojony hałasem właściciel wyszedł na ulicę, by sprawdzić, co się dzieje. Wtedy Jakub K. ruszył w jego stronę i próbował go uderzyć, a następnie zadał cios pięścią w twarz. Gdy z lokalu wybiegli pracownicy, próbując powstrzymać agresora, Jakub K. uciekł na tyły budynku. Tam dołączył do niego Oliwier Ch., który przekazał mu maczetę.

- Jakub K. z maczetą w dłoni ruszył na pokrzywdzonego trzymając maczetę w uniesionej dłoni i zamachnął się nią, kierując cios w okolicę klatki piersiowej i lewego boku. Pokrzywdzonemu udało się uchylić przed ciosem. W tym czasie pozostali pracownicy lokalu uciekli do środka, obawiając się napastnika z maczetą - informuje Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Napastnik podjął kolejną próbę ataku, tym razem kierując cios w jego plecy.

Po nieudanym ataku mężczyźni zaczęli kopać i uderzać w szybę lokalu, niszcząc dwa okna wystawowe. Jakub K. miał wykonać też dwukrotnie gest podcinania gardła w stronę pokrzywdzonego - raz trzymając w ręku maczetę. Po chwili obaj odeszli.

W toku śledztwa ustalono, że sprawcy nie byli skonfliktowani z pracownikami lokalu, którzy znali ich jako klientów. Przyznali się do winy. Oliwier Ch. tłumaczył swoje zachowanie nadużyciem alkoholu i brakiem świadomości, co się wydarzyło.

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Monitoring od właściciela lokalu

GłogówdolnośląskieSąd
Najnowsze

