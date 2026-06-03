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Wtargnięcie, agresja i łapówka. Adwokatka oskarżona

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Proces matki oskarżonej o usiłowanie zabójstwa syna (zdj. ilustracyjne)
Znany adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
Wejście na prywatną posesję, agresja wobec policjantów i propozycja 5 tysięcy złotych łapówki - to tylko część zarzutów wobec adwokatki Aleksandry R. Do sądu w Głogowie trafił akt oskarżenia.

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w listopadzie 2024 roku w Głogowie. Według prokuratury adwokatka Aleksandra R. weszła na prywatną posesję, której właściciel wezwał policję.

"Po przyjeździe patrolu kobieta zaczęła znieważać funkcjonariuszy słowami wulgarnymi oraz naruszyła ich nietykalność cielesną poprzez szarpanie i kopanie" - relacjonowała we wtorek przebieg wydarzeń sprzed dwóch lat rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz.

Atak na policjantów i propozycja łapówki

Kobieta została zatrzymana. W budynku Komendy Powiatowej Policji w Głogowie ponownie stała się agresywna. Miała też zaproponować policjantom 5 tysięcy złotych w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Zagroziła też, że zwolni ich ze służby.

R. wzywana na przesłuchania przedstawiała zaświadczenia lekarskie, które według prokuratury uzyskała wprowadzając lekarzy w błąd.

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Usłyszała zarzuty

Prokuratura postawiła adwokatce szereg zarzutów m.in. naruszenia miru domowego, naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów, korupcji, a także wyłudzenia podstępem poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich.

"W czasie śledztwa ustalono, po stosownych badaniach, że oskarżona w czasie popełnienia zarzucanych jej czynów była poczytalna" - podał prok. Łukasiewicz.

Adwokatce grozi od 8 lat więzienia.

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Źródło: PAP
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Tagi:
GłogówAdwokat
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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