Restauracja oblana śmierdzącą substancją, właściciele dostali groźby. Sprawą zajmuje się policja

Do zdarzenia doszło we wtorek, 23 września, w jednej z restauracji w centrum Głogowa na Dolnym Śląsku.

"Po raz kolejny nasza restauracja stała się celem ataku z użyciem nieznanej substancji" - informują właściciele restauracji Japonika Sushi.

Według relacji restauracji, do zdarzenia doszło około godziny 13:30, kiedy do lokalu przyszedł mężczyzna, zamówił piwo, zapłacił gotówką i wyszedł. Pół godziny później ten sam mężczyzna, przechodząc od strony ul. Szewskiej, wylał nieznaną substancję na drzwi wejściowe oraz kostkę brukową.

Godzinę później, pracownica lokalu odebrała telefon od kobiety, która chciała rozmawiać z właścicielem lub menedżerką. Gdy usłyszała, że żadnej z tych osób nie ma, przekazała wiadomość.

"Proszę przekazać: jeśli będziecie otwierać kolejne lokale w Głogowie lub Lubinie, takie niespodzianki będą się powtarzały" - czytamy we wpisie restauracji.

W chwili zdarzenia w lokalu znajdowali się pracownicy oraz klienci. "Takie działania narażają wszystkich na niebezpieczeństwo. To wykracza poza granice normalności, dlatego będziemy o tym mówić głośno" - podkreślają właściciele lokalu.

Śledztwo trwa

Na miejsce wezwano służby. Według właścicieli restauracji, straż pożarna nie wykryła substancji szkodliwych dla zdrowia. Sprawa została zgłoszona na policję.

- Komenda Powiatowa Policji w Głogowie prowadzi postępowanie w sprawie rozlania nieznanej substancji o intensywnym zapachu przed jednym z lokali gastronomicznych. Sprawca polał ściany, drzwi oraz kostkę przy wejściu do lokalu, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia - relacjonuje tvn24.pl mł. asp. Natalia Szymańska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie.

Jak dodaje policjantka, postępowanie jest prowadzone pod kątem art. 191 Kodeksu karnego, czyli zmuszania innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, stosując wobec niej przemoc lub groźbę bezprawną. Sprawcy może grozić kara pozbawienia wolności do lat trzech.

