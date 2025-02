Areszt podejrzanego o seksualne wykorzystywanie 8-latki

Prokuratura Rejonowa w Głogowie skierowała do Sądu Rejonowego w Głogowie wniosek, a ten podjął decyzję o zastosowaniu aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy wobec 45-letniego Mariusza D. Ogłoszono mu zarzut m.in. seksualnego wykorzystania małoletniego. Do przestępstw miało dochodzić od lutego 2021 r. do października 2024 r.