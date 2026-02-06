Pies wpadł do głębokiego wykopu. Akcja strażaków

Do zdarzenia doszło w powiecie polkowickim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 lutego w miejscowości Gaworzyce. Strażacy otrzymali zgłoszenie o psie, który wpadł do głębokiego wykopu.

"Po przybyciu na miejsce okazało się, że wykop ma około pięciu metrów głębokości, a zwierzę nie miało możliwości samodzielnego wydostania się. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do ewakuacji psa. Przy użyciu drabiny jeden z ratowników zszedł do wykopu i nawiązał przyjazny kontakt z czworonogiem" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Uratowany pies z wykopu w Gaworzycach Źródło: KP PSP w Polkowicach/OSP Gaworzyce

Aby uspokoić zwierzę i ułatwić kontakt, strażak zdjął rękawice. Jak tłumaczą strażacy, zapach sprzętu po akcjach gaśniczych mógłby być dla psa nieprzyjemny i stresujący.

"Piesek został bezpiecznie wydobyty z wykopu i przekazany pod opiekę właściciela. Na szczęście nie wymagał pomocy weterynaryjnej" - czytamy w komunikacie.

Czworonóg uratowany przez strażaków Źródło: KP PSP w Polkowicach/OSP Gaworzyce

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok