Pijana przywiozła matkę do szpitala

Policjanci otrzymali zgłoszenie ze szpitala w Bolesławcu dotyczące pijanej 66-latki.

Z przekazanych przez personel placówki informacji wynikało, że kobieta przywiozła na SOR swoją matkę z powodu niewłaściwego poziomu cukru. W trakcie przyjęcia medycy wyczuli od córki pacjentki zapach alkoholu. Na miejsce wezwali policję.

Miała 1,5 promila

"Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w jej organizmie. Funkcjonariusze drogówki zatrzymali 66-latce prawo jazdy. Samochód, którym przyjechały mieszkanki powiatu bolesławieckiego był prawidłowo zaparkowany przy ogrodzeniu placówki" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu.

Kobieta odpowie teraz za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

