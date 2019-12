Sąd wydał nakaz w sprawie prokuratora Krasonia. Minął termin, decyzji nie ma

Video: tvn24

"Lex Super Omnia" pisze list do prokuratora krajowego...

08.07| "Pana decyzja nie poniża naszego brata – prawnika. Decyzja ta poniża Pana, jako osobę, która dysponując ogromną władzą, nie powinna obawiać się dyskusji" - piszą w liście do prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego adwokaci Kamila Czajkowska-Burda i Maciej Burda. Odnoszą się w ten sposób do oddelegowania prokuratora Mariusza Krasonia do prokuratury we Wrocławiu. "Niszczy Pan to, co jest istotą wykonywania tego zawodu" - dodają.

