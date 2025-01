"Wszystko zniknęło w ciągu jednej nocy"

Co najmniej pięć osób zginęło w wyniku fali pożarów, jaka nawiedziła okolice Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Od kilkudziesięciu godzin lokalni strażacy bezskutecznie walczą z kilkoma skupiskami ognia. Największy pożar - Palisades Fire - pochłonął już około 6406 hektarów, a łączna wielkość terenu zajętego ogniem przekracza 10 tysięcy hektarów.

Walka z żywiołem trwa od wtorkowego wieczoru lokalnego czasu. Obecnie strażacy próbują ugasić aż pięć pożarów, które szaleją w okolicach Los Angeles. Najpoważniejszy z nich strawił nieco ponad 6400 ha terenu i nadal nie został opanowany. Jak podaje CNN, Palisades Fire zniszczył ponad tysiąc budynków, co czyni go najbardziej niszczycielskim pożarem w historii hrabstwa Los Angeles.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom poinformował o śmierci co najmniej pięciu osób. W środę liczba ewakuowanych mieszkańców wzrosła do ponad 130 tysięcy osób. W związku z żywiołem Joe Biden odwołał podróż do Włoch.