Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Woda u wybrzeży zrobiła się różowa

Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Widok nad brzegiem oceanu w Santa Monica zaskoczył mieszkańców. Woda przy słynnym molo zmieniła kolor, a wszystko to za sprawą eksperymentu naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles prowadzą eksperyment w Santa Monica, który zamienia wodę wokół słynnego molo Santa Monica Pier w intensywnie różowy kolor.

Badacze z Wydziału Inżynierii UCLA wykorzystują specjalny barwnik, aby lepiej zrozumieć, jak poruszają się masy wody w tym rejonie oraz w jaki sposób wpływa to na jakość wód przybrzeżnych. Barwnik, choć swoim kolorem może niepokoić, jest w pełni bezpieczny - nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi, roślin ani zwierząt morskich.

Cel eksperymentu

Eksperyment ma zasadnicze znaczenie dla analizy obiegu wód oraz identyfikacji procesów, które mogą wpływać na gromadzenie się zanieczyszczeń w rejonie zatoki Santa Monica. Lepsze zrozumienie dynamiki przepływów wód ma pomóc zarówno naukowcom, jak i organizacjom zajmującym się ochroną środowiska w opracowywaniu działań na rzecz poprawy ochrony mórz i oceanów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"

"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"

Płynęła z martwym młodym. Przejmujący widok na morzu

Płynęła z martwym młodym. Przejmujący widok na morzu

Pokaz w poniedziałek przyciągnął wiele zaciekawionych osób nad brzeg oceanu. Ci, którzy nie mieli okazji wziąć udział w wydarzeniu, będą mieli jeszcze okazję zobaczyć to nietypowe zjawisko. Kolejne sesje zaplanowano na 22-24 września oraz 30 września.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
USAWodaMorza i oceany
Czytaj także:
Powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Błotnisty potok zmył domy i sklepy. "Nie ma po nich żadnego śladu"
Świat
Reuspensja popiołu na zboczach Mount St. Helens
Pył się pojawił, ale erupcji nie było. Skąd się tam wziął
Świat
Dolina Pięciu Stawów Polskich, widok na Przedni Staw, 17 września 2025
Trudne warunki na szlakach. W Tatrach może spaść śnieg
Prognoza
Zniszczony amazoński las deszczowy (zdjęcie poglądowe)
W cztery dekady zniknął obszar wielkości Hiszpanii
Świat
Asteroida
Jest wielkości wieżowca, w czwartek zbliży się do nas
Nauka
Cygnus XL
Problemy na orbicie. Dokowania ważnego ładunku na razie nie będzie
Nauka
W Utah mężczyzna utknął w wodzie po powodzi błyskawicznej
Wokół szalała powódź, on trzymał się krzaka
Świat
Ulewy, deszcz
Silny deszcz, burze, grad. Tu wydano ostrzeżenia
Prognoza
Deszcz
Powiew jesieni. Pogoda na dziś
Prognoza
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Z ISS na polskie uczelnie. Uznański-Wiśniewski rusza w trasę
Polska
Noc, deszcz
Chłodna noc z opadami i silnym wiatrem
Prognoza
Malezyjskie służby przeczesują gruzy po osuwiskach w stanie Sabah
Osuwiska po ulewach. Nie żyje kilkanaście osób, w tym dzieci
Świat
Zorza polarna widziana z pokładu samolotu
Ten lot zapamiętają na długo
Ciekawostki
Nurkowie głębinowi dotarli do wraku parowca HMHS Britannic
Dotarli do "bliźniaka" Titanica
Ciekawostki
Pogodnie, słonecznie, gorąco, upał
Przed nami ostatnia fala letniej pogody
Prognoza
Kurka z mutacją "rosecomb"
"Jedna na milion". Rzadkie znalezisko w lesie
Polska
Częściowe zaćmienie Słońca (zdjęcie poglądowe)
Część Słońca zniknie na ich oczach. Kiedy?
Ciekawostki
Biały wróbel z rzadką mutacją, Brzoza (Kujawsko-Pomorskie)
Biały osobnik w stadzie wróbli. Rzadki ptak na zdjęciach Reportera24
Polska
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Są ostrzeżenia
Prognoza
Chmury mammatus na Kędzierzynem-Koźlem
"Worki" na niebie o poranku. Skąd się wzięły
Polska
Gwałtowna powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Całe wsie i targowiska pod wodą. "Nic nie zostało"
Świat
Burza
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
Polska
Ciężarówka w dziurze
Ciężarówka wpadła do ogromnej dziury w drodze
Świat
Upał w Hiszpanii
Mają za sobą najgorętsze lato w historii
Świat
Zniszczone liście z powodu suszy
Dlaczego drzewa zachowują się tak, jakby był koniec października?
Franciszek Wajdzik
Pochmurno, chłodniej
Pochmurno, deszczowo i chłodno
Prognoza
Upał w Sydney
Ten raport to "sygnał ostrzegawczy" dla Australii
Świat
Noc, opady deszczu, burze
Burze, ulewy. Wiele regionów z alarmami
Prognoza
Skutki powodzi w Indiach
Zalane domy, paraliż miast. Wojsko pomaga mieszkańcom
Świat
Burza, noc
Gdzie jest burza? Front przemieszcza się po Polsce
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica