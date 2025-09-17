Woda u wybrzeży zrobiła się różowa

Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles prowadzą eksperyment w Santa Monica, który zamienia wodę wokół słynnego molo Santa Monica Pier w intensywnie różowy kolor.

Badacze z Wydziału Inżynierii UCLA wykorzystują specjalny barwnik, aby lepiej zrozumieć, jak poruszają się masy wody w tym rejonie oraz w jaki sposób wpływa to na jakość wód przybrzeżnych. Barwnik, choć swoim kolorem może niepokoić, jest w pełni bezpieczny - nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi, roślin ani zwierząt morskich.

Cel eksperymentu

Eksperyment ma zasadnicze znaczenie dla analizy obiegu wód oraz identyfikacji procesów, które mogą wpływać na gromadzenie się zanieczyszczeń w rejonie zatoki Santa Monica. Lepsze zrozumienie dynamiki przepływów wód ma pomóc zarówno naukowcom, jak i organizacjom zajmującym się ochroną środowiska w opracowywaniu działań na rzecz poprawy ochrony mórz i oceanów.

Pokaz w poniedziałek przyciągnął wiele zaciekawionych osób nad brzeg oceanu. Ci, którzy nie mieli okazji wziąć udział w wydarzeniu, będą mieli jeszcze okazję zobaczyć to nietypowe zjawisko. Kolejne sesje zaplanowano na 22-24 września oraz 30 września.